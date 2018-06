Sparta raakt hoofdsponsor kwijt

Sparta moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Centric stopt na één seizoen bij de Kasteelclub. In het contract tussen beide partijen was een degradatieclausule opgenomen, waardoor Centric de optie had het contract te beëindigen.

Het opstappen van Centric is geen verrassing. Het softwarebedrijf liet na de degradatie tegen FC Emmen al doorschemeren om de samenwerking met Sparta te beëindigen. "We hebben vanaf het begin met elkaar afgesproken dat de eredivisie een belangrijke voorwaarde is om als hoofdsponsor succesvol invulling te geven aan onze doelstellingen. Helaas nemen we daarom nu afscheid als hoofdsponsor", laat Hans Schrijver, CCO van Centric, in een persbericht weten.

Ook Dave van der Meer, manager commerciële zaken van Sparta, vindt de beslissing jammer: “Natuurlijk is dit een tegenvaller voor ons. We hadden een meerjarige overeenkomst afgesloten met de intentie de samenwerking steeds verder uit te bouwen. Dat zal nu wat betreft het hoofdsponsorschap stoppen, maar er wordt wel met Centric gesproken over een andere invulling van het sponsorschap."

Zoektocht

Sparta gaat op korte termijn in gesprek met een aantal kandidaten over een nieuwe hoofdsponsor. De begroting van de Kasteelclub gaat door de degradatie terug van elf miljoen euro naar zes miljoen euro.