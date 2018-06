Deel dit artikel:











Excelsior-aanwinst Mahmudov over eredivisie: 'Nooit te laat' Denis Mahmudov

Denis Mahmudov is de eerste aanwinst bij Excelsior sinds de aanstelling van trainer Adrie Poldervaart. De Macedoniër is geen onbekende in deze streek, want hij speelde ook voor FC Dordrecht en Sparta. "Ik voel me goed in deze regio", aldus de aanvaller.

Vorige week werd de interesse van Excelsior in Mahmudov voor het eerst concreet. "Toen ik de interesse hoorde, moest ik het wel doen. Ik denk dat ik hier pas", aldus de buitenspeler. "Het is een stabiele eredivisieclub geworden. Excelsior speelt goed voetbal en ook aanvallend." Mahmudov is 28 jaar en voetbalde in zijn carrière vooral in de Jupiler League. Ziet de aanvaller dit als de laatste kans op het hoogste niveau, aangezien hij kort bij PEC Zwolle in de eredivisie uit kwam? "Ja, dat vind ik wel. Maar het is nooit te laat."