Duo rijdt met doorgeladen wapen onder versnellingspook door Rotterdam Foto: Politie

De politie in Rotterdam heeft donderdagmiddag twee mensen aangehouden. De mannen hadden een doorgeladen vuurwapen en een bivakmuts in een verborgen ruimte in hun auto.

De auto werd donderdag rond 16:30 uur aan de kant gezet nadat de auto bij de Willemsbrug door rood was gereden. De mannen moesten zich legitimeren, maar een van hen had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij gedroeg zich ook zenuwachtig. Versnellingspook

Beide verdachten hadden softdrugs op zak. Ook bleek de bestuurder een bekende te zijn wat betreft vuurwapenbezit en overvallen. De politie besloot daarop de auto te doorzoeken. Onder de versnellingspook zaten het vuurwapen en de bivakmuts verstopt. Ook lag een schouderholster voor het wapen en latexhandschoenen in de auto. Coke

De twee mannen van 29 jaar en 32 jaar zijn vrijdag verhoord. De 32-jarige komt uit Den Haag, de ander heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Het huis waar de 29-jarige verdachte verblijft is vrijdag doorzocht. Daar werden drie pakketten met elk 850 gram cocaïne gevonden. De hoofdbewoonster van het huis is opgepakt.