Man gewond bij steekpartij in Rotterdam-West Foto: MediaTV

In Rotterdam-West is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekpartij. Twee mannen zitten vast.

De man werd neergestoken op de 1e Middellandstraat. Volgens de politie hadden drie mensen daar gevochten en daarbij werd een mes gebruikt. De drie vechtersbazen zijn 'bekenden van de politie' en de ruzie ging over drugs, zegt een politiewoordvoerder. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. De politie sluit niet uit dat hij ook nog wordt opgepakt.