Bewoners van de Jacob Vrijstraat in Rotterdam-Lombardijen zijn de aanhoudende wateroverlast helemaal zat. Hun straat ligt lager dan het hoofdriool in de aangrenzende Pascalweg en daardoor is het bij iedere hevige regenbui raak.

Na de hoosbuien van woensdag was er geen houden meer aan. "Rond 17:30 uur begon achter in de hal water binnen te lopen", schrijft de familie Zegers in een brandbrief aan RTV Rijnmond.

"We hebben dweilen gepakt en geprobeerd met uitwringen in emmers het bij te houden. Na twee uur kwam opeens in de aanbouw het water omhoog. Geen houden meer aan."

"Bij een aantal huizen kwam zowel via de voor- als de achterkant water binnenstromen. Balen als je mooie huis ineens verandert in een zwembad", aldus een andere bewoner.

Angst



De familie Smits, die ook in de Jacob Vrijstraat woont, zegt in vijftig jaar nog nooit zoiets te hebben meegemaakt. "Bewoners leven in angst voor de volgende regenbui."

Dat bevestigt ook de familie Wagemans: "We liggen er wakker van."

En dat terwijl de buurt juist zo blij is met het straatje. "Het enige probleem hier is echt het water", vertelt bewoonster Elly Lockhorst. "Veel mensen wonen hier al hun hele leven."

Gemaal

Volgens de buurt kunnen de waterproblemen beperkt worden als een gemaal in een sloot in de buurt eerder aangezet wordt bij hevige regenval. Dat gebeurde woensdag uiteindelijk halverwege de avond, waardoor het waterpeil snel daalde.Een medewerker van het Waterschap Hollandsche Delta heeft tekst en uitleg gegeven bij de bewoners in de Jacob Vrijstraat. In de omgeving zijn twee gemalen: één gemaal is van de gemeente Rotterdam en het andere gemaal is van het waterschap.

De gemalen verwerken 20 millimeter water per dag. Dit is een normaal gemiddelde, meldt een woordvoerder van het waterschap.

Maar de afgelopen dagen kwam het voor dat tussen de 60 en 70 millimeter per dag viel. Het gemaal kon dit water niet allemaal wegpompen, waardoor er water op de straat terechtkwam.

Storing of niet?

Volgens de bewoners had het gemaal van de gemeente echter storing. De gemeente ontkent dit. "We hebben de afgelopen dagen geen storingen geconstateerd", meldt een woordvoerster van Stadsbeheer.

"Er is eerder geïnvesteerd in het vervangen van het riool en gedeeltelijk ophogen van de straat. Het probleem zit hem ook in het feit dat de woningen op staal staan en geen fundering hebben."

Riool vervangen

Volgens de bewoners is juist na het vervangen van het riool in 2014 en het bouwen van nieuwe huizen in de buurt de ellende begonnen.

Stadsbeheer heeft aangegeven opnieuw te kijken naar de eerder genomen maatregelen. Ook wordt contact opgenomen met de bewoners die de wateroverlast ervaren.

De gemeente benadrukt dat bewoners zelf ook iets kunnen doen om de wateroverlast tegen te gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld tegels vervangen door groen, drainage aanleggen of de tuin ophogen.

Ook adviseert stadsbeheer om klachten wat betreft wateroverlast te melden via de BuitenBeter-app. Dan kunnen er ook foto's worden toegevoegd.