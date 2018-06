Stedelijk Museum Schiedam wil weten waar hun spullen vandaan komen

Koekjes uit 1944, een bal van Sparta met handtekeningen en een ouderwetse poffertjespan. Het is allemaal eigendom van het Stedelijk Museum Schiedam, maar de herkomst ervan weten ze niet. Dus schakelt het museum het publiek in om uit te zoeken waar de objecten vandaan komen en wat het verhaal erachter is.

De spullen liggen normaal in hun depot in Den Haag, maar zijn voor de gelegenheid verplaatst naar de kelder van het museum.

"We hebben willekeurig een aantal kasten uit het depot gehaald", vertelt Leonie Wingen van het Stedelijk Museum Schiedam. "Daar staan een oude evenveeltjespan (poffertjespan - red.), oude lantaarnplaatjes, speelgoed en miniatuurrijtuigen in. Ook is er veel gereedschap uit de jeneverindustrie: we hebben gilde-objecten en oude schrijfdoosjes."

Koekjes uit 1944



Naast de feitelijke kennis over de objecten wil het museum vooral achter het verhaal van de spullen komen. Voor Wingen is het bijvoorbeeld een raadsel hoe de koekjes uit 1944 in het museum terecht zijn gekomen.

"Het is lang geleden aan ons geschonken, maar wij vroegen ons af: er was toen toch een hongersnood, waarom zijn die koekjes niet opgegeten? We hebben ondertussen al reacties gekregen, dat het droge zeekaken zijn. Vandaar dat ze niet beschimmeld zijn. Maar het echte persoonlijke verhaal, dat is nog een mysterie."

Meebeslissen



Niet alleen wordt naar de herkomst van de producten gezocht. Het publiek mag ook meebeslissen of de voorwerpen überhaupt wel in het museum in Schiedam thuis horen.

Bezoekers kunnen tot en met zondag stickertjes plakken bij de objecten waarmee ze aangeven of ze vinden dat voorwerpen in het museum thuishoren.

Rood betekent 'het hoort hier niet thuis', een groen stickertje staat voor 'het is hier juist wél op z'n plaats'. Met oranje geven bezoekers aan 'er weinig over te weten'. Vervolgens gaan de deskundigen ermee aan de slag om tot een beoordeling te komen.

Als eenmaal besloten is dat een attribuut niet in het Stedelijk Museum thuishoort, moet het worden aangeboden aan andere musea. Als zij het ook niet willen, wordt het pas aangeboden aan derden.

Het project is een pilot. Momenteel wordt 10 procent van de totale collectie tentoongesteld. In het depot heeft het museum nog 9 duizend voorwerpen. Als het een succes is, worden die misschien ook nog een keer in Schiedam tentoongesteld.