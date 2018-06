Spaanse oefentegenstander voor Feyenoord; contract voor jeugdspeler

Feyenoord oefent op zondag 29 juli tegen de Spaanse club Levante. De Rotterdammers werken deze vriendschappelijke wedstrijd af in De Kuip. Het duel begint om 14:30 uur.

Deze week werd eerder bekend dat Feyenoord de eerste openbare training op maandag 25 juni zal houden.

Verder is er ook contractnieuws te melden in Rotterdam-Zuid. Jeremy van Mullem heeft een contract voor één jaar getekend, met een optie voor Feyenoord om de verbintenis met nog een jaar te verlengen. De verdediger van Feyenoord Onder 19 krijgt komend seizoen de kans om zich in het tweede elftal te laten zien.