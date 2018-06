Deel dit artikel:











'Het is een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd tijdens avondvierdaagse Zwijndrecht' Foto: archief

Bij de avondvierdaagse in Zwijndrecht zijn al twee ongelukken gebeurd met automobilisten die verkeersregelaars negeren. Bij één verkeersregelaar is een auto over een voet gereden. Een ander kreeg een autospiegel tegen zijn arm.

De avondvierdaagse is vrijdagavond toe aan zijn laatste avond. Volgens de organisatie is het gedrag van automobilisten nog nooit zo asociaal geweest. "Het is dit jaar bar en boos", zegt Valentijn Eisinga, voorzitter van de Avondvierdaagse Zwijndrecht. "Ze luisteren niet naar aanwijzingen en negeren stoptekens. Af en toe worden verkeersregelaars en wandelaars geraakt. Het is een wonder dat er geen grote ongelukken zijn gebeurd." Boetes

Eisinga roept vrijwilligers daarom op kentekens te noteren. Volgens de organisatie heeft de politie al meerdere boetes uitgedeeld. Eisinga roept vrijwilligers daarom op kentekens te noteren. Volgens de organisatie heeft de politie al meerdere boetes uitgedeeld. "Woensdag ging het vier keer mis. Daarop hebben we besloten de touwtjes wat strakker aan te trekken. Vrijwilligers noteren nu kentekenplaten en de kleur van de auto. De politie heeft ook al meerdere boetes uitgedeeld." Strenger

Het strengere beleid leidde niet tot verbetering. "Voorgaande jaren gebeurde dit ook wel, maar toen ging het om een enkel geval. Woensdag was het vier keer raak en donderdagavond zelfs zeven keer. " Het strengere beleid leidde niet tot verbetering. "Voorgaande jaren gebeurde dit ook wel, maar toen ging het om een enkel geval. Woensdag was het vier keer raak en donderdagavond zelfs zeven keer. " De organisatie worstelt met de kwestie. "We kijken nu ook hoe dit verder moet. Hoe moet je dit verder beveiligen? Kan je hier eigenlijk wel wat tegen doen? De lol is er op deze manier wel snel af. Gelukkig krijg je genoeg terug als je die kinderen en volwassenen ziet lopen."