Vakbond eist 400 miljoen voor werknemers van AkzoNobel: maandag actiedag

Vakbond FNV houdt komende maandag een actiedag in Rotterdam voor medewerkers van AkzoNobel. De bonden zijn boos na de weigering van het chemieconcern om 400 miljoen euro bij te storten in het pensioenfonds.

Volgens de vakbond kunnen de werknemers maar liefst de helft van hun pensioen verliezen door tekorten in hun pensioen. Ook verspreid Akzo 'warrige en onjuiste informatie' om verwarring over pensioenen en cao te veroorzaken, stelt het FNV.

"AkzoNobel verbiedt bijeenkomsten van bondsleden in de fabrieken, stuurt warrige informatie rond en komt met onverwachte cao-voorstellen om weg te blijven van de pijnlijke pensioendiscussie die we moeten voeren", schrijft de vakbond in een verklaring.

De bond zegt dat de actiebereidheid groot is. Maandag wordt niet alleen actie gevoerd voor het pensioen. FNV wil ook dat AkzoNobel de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid garandeert bij de op handen zijnde overname of verkoop van de chemietak van het bedrijf.

AkzoNobel wil in plaats van een garantie het huidige sociale plan verlengen, maar dat voorkomt volgens FNV geen ontslagen en biedt geen zekerheid.