Sparta heeft het contract met Bart Vriends verlengd. De centrale verdediger, wiens verbintenis deze zomer zou afgelopen, tekent voor één jaar bij de Kasteelclub. In het contract staat een optie voor nog een seizoen.

In twee jaar tijd kwam Vriends tijdens 28 eredivisiewedstrijden in actie voor Sparta. De verdediger stond ook in de belangstelling van NEC. Uiteindelijk kiest hij voor een langer verblijf bij de Rotterdammers.