Oprollen hennepkwekerij zware klus voor Rotterdamse politie: pepperspray en spoedassistentie

Het oprollen van een hennepkwekerij in Rotterdam-Zuid is donderdagavond voor de politie uitgelopen op een zware klus. Er waren uiteindelijk pepperspray en spoedassistentie voor nodig om de situatie onder controle te krijgen.

Vier mannen en drie vrouwen werden aangehouden in een woning waarin een hennepkwekerij gevestigd was. In deze woning, aan het Bornerveld in Rotterdam, waren vijf van hen aanwezig.

De zesde man ving een pakketje op dat uit een raam van de flat werd gegooid en gaf hem over aan een zevende. Die ging er vandoor. Deze kon uiteindelijk in een woning in de buurt worden aangehouden.

De 17-jarige Rotterdammer verzette zich bij deze aanhouding zo agressief dat pepperspray moest worden gebruikt. Een groep buurtbewoners bemoeide zich met de aanhouding, waarna de politie spoedassistentie inschakelde.

De situatie kon volgens de politie snel weer onder controle worden gebracht.