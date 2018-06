Deel dit artikel:











Arrestatie uitgaanspubliek Rotterdam escaleert: politie met omstanders op de vuist Op beelden is te zien dat een agent rake klappen uitdeelt

Een aanhouding op het Stadhuisplein in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgelopen tot een matpartij met de politie. Op beelden die zijn opgedoken op internet is te zien dat een agent rake klappen uitdeelt aan uitgaanspubliek dat zich met de arrestatie bemoeit.

Op het moment dat vier agenten zich bezighouden met de aanhouding van een man, worden zij benaderd door een vrouw. Deze krijgt een duw van een agente en valt achterover, waarop zij de agenten uitscheldt. Als een agent verhaal komt halen, haalt de vrouw uit. De agent reageert hierop door twee vuistslagen in het gezicht van de vrouw uit te delen. Later wordt de vrouw verzocht het gebied te verlaten, maar zij blijft de confrontatie met de agent opzoeken. De agent slaat haar met een wapenstok neer. Daarna wordt zij gearresteerd.