Hop, het dak op! Met Rijnmond Nu De hoogte in.

De Rotterdamse Dakendagen beginnen weer. En de mobiele studio van Rijnmond Nu staat op het dak van het Groot Handelsgebouw! Vanaf deze plek praat Ruud de Boer je bij over het nieuws en natuurlijk hoor je alles over de Dakendagen en de geschiedenis van het Groot Handelsgebouw. Luisteren dus, tussen 16 en 18 uur of luister straks de uitzending terug!

Geschreven door Ruud de Boer

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur.