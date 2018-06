Deel dit artikel:











Politie reageert op video hardhandige arrestatie

De vrouw die in de nacht van donderdag op vrijdag werd gearresteerd op het Stadhuisplein in Rotterdam heeft eerder die avond gevochten met een portier. Dat zegt de politie vrijdag in een reactie.

In een eerder opgedoken video is te zien dat de 25-jarige vrouw in discussie gaat met agenten, tijdens een aanhouding. Volgens de politie werd haar 27-jarige vriend in de boeien geslagen. Daarop kwam zij verhaal halen. Lees ook: Arrestatie uitgaanspubliek Rotterdam escaleert: politie met omstanders op de vuist Toiletjuffrouw

De politie zegt dat de vrouw tijdens de stapavond ruzie kreeg met een toiletjuffrouw van een horecagelegenheid aan het Stadhuisplein. Een portier die het zag gebeuren sprak haar daar op aan. Daarop haalde de vrouw uit. Zij zou hem onder andere hebben geslagen en geschopt. De politie zegt dat de vrouw tijdens de stapavond ruzie kreeg met een toiletjuffrouw van een horecagelegenheid aan het Stadhuisplein. Een portier die het zag gebeuren sprak haar daar op aan. Daarop haalde de vrouw uit. Zij zou hem onder andere hebben geslagen en geschopt. 'Dit ging veel en veel te ver' Ilya Breitner,maker video Haar vriend zou volgens getuigen met een stoel hebben gegooid en de portier een nekklem hebben geven. Buiten werd de politie ingeschakeld. Agenten zetten de man tegen de bus om hem te boeien, maar zijn vriendin probeerde de aanhouding te voorkomen. Arrestatie

Volgens de makers van de video ging de arrestatie er hardhandig aan toe. "Dit ging veel en veel te ver. Dit is gewoon machtsmisbruik. Die man (de politieagent red.) kon haar ook gemakkelijk in de boeien slaan," zegt Ilya Breitner. Volgens de makers van de video ging de arrestatie er hardhandig aan toe. "Dit ging veel en veel te ver. Dit is gewoon machtsmisbruik. Die man (de politieagent red.) kon haar ook gemakkelijk in de boeien slaan," zegt Ilya Breitner. Volgens de politie heeft de agent in de video geweld moeten gebruiken om de vrouw onder controle te krijgen. "Hij heeft dat volgens de procedure gemeld en dat wordt bekeken." De portier deed aangifte tegen de twee en ze zitten nog vast. Lees ook: Arrestatie uitgaanspubliek Rotterdam escaleert: politie met omstanders op de vuist