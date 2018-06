Rijnmond Staat Stil met Yehudi Moszkowicz

Yehudi Moszkowicz is de jongste in zijn familie die strafrechtadvocaat is. Hij is ook de enige nog, want zijn beroemde ooms zijn door verschillende redenen geschrapt als advocaat.

Yehudi timmert niet alleen als jurist aan de weg, hij schrijft ook boeken. Deze week verscheen van hem Moord, doodslag en andere zaken. Een bloemlezing van de rechtszaken die hij als advocaat doet.

Daaronder zitten de nodige Rotterdamse zaken, zoals de moord met de grillpan en de treurige Perzik-importeur. Moszkowicz: "Ik schreef het boek met in gedachten het motto van mijn grootvader, Max Moszkowicz. Hij zei altijd dat je niet de daad verdedigt, maar de mens achter de verdenking. Dat heb ik geprobeerd te doen. Het is het verhaal achter de krantenkop."

Een van de meest gruwelijke zaken is de moord op de Griekse eigenaar van animeerbar Mon Cheri in Rotterdam. Hij werd met dertig hamerslagen gedood. Moszkowicz stond de vrouwelijke verdachte bij. "Uniek in deze zaak is dat er beelden zijn van de moord. Daarop zie je de mannelijke verdachte met de hamer slaan. Maar je ziet ook dat mijn cliënte daar niets mee te maken heeft en ervan schrikt."

Moord

De vrouw wordt daarom alleen veroordeeld voor diefstal van het geld uit de kassa. Yehudi Moszkowicz stond erop dat de beelden tijdens de rechtszaak werden vertoond. "Zonder die beelden zou het goed kunnen dat ook mijn cliënte was veroordeeld voor moord. De medeverdachte had namelijk gezegd dat zij het plan had bedacht."

De strafpleiter vertelt hoe hij de vrouw bezoekt in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis: ze zit er als een hoopje ellende. "Dat geldt voor veel verdachten. Het zijn heel vaak ook slachtoffers van eerdere gebeurtenissen in hun leven."

Yehudi Moszkowicz vertelt zijn verhaal, gezeten achter een grote, houten tafel in zijn kantoor in Utrecht. "Een antieke tafel die nog van mijn grootvader was. Hier hebben honderden, zo niet duizenden dossiers op gelegen van roemruchte strafzaken. Van Aage M. tot de Heineken-ontvoering."

Bokshandschoenen

Naast de tafel zijn ook de bokshandschoenen van zijn opa op zijn kantoor te vinden. Evenals de toga van zijn vader, Robert. Die werd na een heroïneverslaving geschrapt als strafpleiter. Hetzelfde lot was beschoren voor de ooms David en Bram.

Die laatste deinsde er een paar jaar geleden niet voor terug om zijn neefje Yehudi als lichtgewicht weg te zetten. Als een man die alleen advocaat kon zijn door zijn achternaam. Yehudi:"Ach, wat moet ik ervan zeggen. Ik ben nog wel advocaat, hij niet. Bram zat toen in een zware tijd. Ik bekijk het dan toch weer begripvol van die kant. Het zit in het bloed."

Toen Bram van het tableau werd geschrapt, opende neefje Yehudi zijn kantoor in Utrecht. "Als je dan net je naam met koeienletters op de gevel heb geschroefd, denk je wel: zal de telefoon nog rinkelen? Gelukkig heb ik dat tij kunnen keren. Ik vind het fijn dat ik de naam Moszkowicz weer een positieve lading kan meegeven."