'Meer arme kinderen in Rotterdam moeten kunnen sporten'

Bijna 4800 Rotterdamse kinderen uit kansarme gezinnen hebben in 2017 kunnen sporten dankzij financiële ondersteuning van het Jeugdsportfonds. Het zijn er evenveel als in 2016, en dat is een teleurstelling voor de gemeente: die hoopte op een groei naar zesduizend kinderen.

Het Jeugdsportfonds is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders niet genoeg geld hebben voor de contributie van een sportvereniging. De bedoeling is dat scholen kinderen in zo'n situatie wijzen op de mogelijkheid om geld van de gemeente te krijgen. In 2016 en 2017 gaf de gemeente gemiddeld 180 euro per jaar per kind uit.

De SP, Denk en GroenLinks vroegen woensdag aan wethouder Visser van Sport hoe het komt dat er nog zo veel geld over is van de gemaakte begroting. Volgens de partijen worden nog lang niet alle kinderen die voor het fonds in aanmerking komen bereikt.

Hoewel er geen sprake is van een grote onderbesteding van het budget, zijn er nog zeker 25 duizend arme kinderen die in aanmerking komen voor het fonds.

Toegankelijker

"Ik ken nog steeds heel veel kinderen die misschien wel op een sportclub actief willen worden waarvan de ouders het geld niet hebben. Ik merk dat ze niet weten hoe ze terecht komen bij dat Jeugdsportfonds. Hoe kunnen we het toegankelijker maken en de naamsbekendheid vergroten?", vroeg Taylan Cicek namens de SP aan de wethouder.

De partijen vragen wethouder Visser of scholen in arme wijken wel weten van de regeling, of misschien andere prioriteiten hebben. Meer communicatie en naamsbekendheid van het Jeugdsportfonds zou volgens hen kunnen helpen om meer gebruik te maken van het beschikbare geld.

Uitgaven

Volgens de wethouder is het aantal kinderen dat in de eerste helft van 2017 gebruik maakte van het fonds wat achtergebleven, maar zijn de kosten per kind gestegen. Per saldo is er dus weinig verschil in uitgaven. Er was vorig jaar 8 duizend euro begroot en 7,5 duizend euro uitgegeven.

Visser zegt graag te horen wanneer scholen kinderen niet pro-actief het Jeugdsportfonds aanbieden. "Ik wil dat alle kinderen in Rotterdam kunnen sporten."

Jacq van der Steen van het Jeugdsportfonds: "De afgelopen jaren hebben we een groeiend aantal mensen gehad om te bemiddelen, waarbij mensen in de wijken kinderen aandragen. Dat stagneert."

Campagne

Vanaf de zomer gaat het Jeugdsportfonds met een publiekscampagne de wijken in. De gemeente stelt geen limiet aan het aantal arme kinderen waarvoor ze de sportcontributie wil betalen.

"Er is geen einde aan het budget", zegt Van der Steen. Het fonds krijgt ook veel geld van particuliere sponsoren, zo'n 250 duizend euro.

Om makkelijker meer kinderen te bereiken is het Jeugdsportfonds samen gaan werken met het Jeugdcultuurfonds en Stichting Meedoen.