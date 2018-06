Deel dit artikel:











Asbest vrijgekomen bij fikse brand in Berkel en Rodenrijs Media TV

Bij een grote brand in een tuinbouwschuur van een kassencomplex in het buitengebied van Berkel en Rodenrijs is vrijdagavond asbest vrijgekomen. Vanavond en vannacht wordt in kaart gebracht waar de deeltjes terecht zijn gekomen. De bewoners worden daar zaterdag over op de hoogte gesteld.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vraagt omwonenden de asbestdeeltjes niet aan te raken. Ook wordt gevraagd de schoenen al buitenshuis uit te doen, om verspreiding te voorkomen. Van het personeel dat de brand bestreed is de kleding ingenomen om te reinigen. Ook de wielen van wagens zijn afgespoten. Omdat het regent, denkt de veiligheidsregio dat het met de verspreiding meevalt. Het vuur in de schuur sloeg vrijdagavond over naar een van de kassen. Daar zat materiaal van turf in verwerkt. Dat veroorzaakte een rookpluim die in de wijde omgeving te zien was. De schuur is uitgebrand. Vanwege de rook werd de N470 bij Berkel en Rodenrijs enige tijd afgesloten. De avondvierdaagse van Bleiswijk hoefde na enige aarzeling niet te worden omgeleid.