Brandweer onderzoekt aanwezigheid asbest na brand in Berkel en Rodenrijs Media TV

In een tuinbouwschuur van een kassencomplex in het buitengebied van Berkel en Rodenrijs heeft vrijdagavond brand gewoed. Het vuur in de schuur sloeg over naar een van de kassen. Daar zat materiaal van turf in verwerkt. Dat veroorzaakte een rookpluim die in de wijde omgeving te zien was. De schuur is uitgebrand.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het nog onduidelijk of er asbest is vrijgekomen. Mogelijk is er asbest verwerkt in het pand. Volgens een woordvoerder wordt er nu onderzoek gedaan. "Als er deeltjes zijn verwachten we dat die zich in en rondom de schuur bevinden." Vanwege de rook werd de N470 bij Berkel en Rodenrijs enige tijd afgesloten. De avondvierdaagse van Bleijswijk hoefde na enige aarzeling niet te worden omgeleid. Er staan niet veel huizen in de buurt, maar omwonenden kunnen beter toch ramen en deuren gesloten gehouden.