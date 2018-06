Maassilo krijgt eigen theaterstuk als eerbetoon

Deel dit artikel:











Is hij nou mooi of lelijk? Daarover verschillen de meningen. Bijzonder is-ie in ieder geval wel. De Rotterdamse Maassilo. De gaansilo inspireerde regisseur Mariëlla van Apeldoorn tot een voorstelling over de betonnen kolos.

Als scholier in de Tarwewijk mijmerde ze al over het onheilspellende gebouw. "Wat gebeurt daar toch achter die dikke muren? Wie werken daar? En wat doen ze?" De jaren gingen voorbij, maar de fascinatie bleef. "Ik vind de Maassilo mooi van de lelijkheid." Na haar opleiding in Utrecht bleef de silo kriebelen en benaderde ze oud-medewerkers. "Ik wilde verhalen horen die horen bij deze plek. De Maassilo staat voor mij voor Rotterdam-Zuid. Hard werken. Veel culturen, vaak ook in hun eigen wereld. Maar iedereen kent de Maassilo." Via via kwam ze in contact met Henk Salters. Salters werkte dertig jaar lang in tal van functies. Hij was de man die letterlijk de deur voor het laatst dicht deed. "We waren als een familie. Veel lachen, veel gezelligheid. Natuurlijk was er ook wel eens wat onderling. Maar dat hoort er ook bij." "Het zijn niet de spectaculaire verhalen die de Maassilo bijzonder maken, maar de saamhorigheid achter dikke betonnen muren, ver weg van het daglicht." Van Apeldoorn heeft die elementen proberen te vangen in haar voorstelling '326 Ruimtes'. Het is een combinatie van een wandeling met audiotour vol verhalen door de kolos en toneelspel dat daarbij aansluit. 326 Ruimtes wordt de eerste twee weekenden van juni opgevoerd. Meer informatie vindt u hier .