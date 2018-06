Waterschappen willen meer waterberging op Rotterdamse daken

De waterschappen in onze regio willen meer opslag voor regenwater op Rotterdamse daken. Ook willen zij verder gaan met de test op het Rotterdamse dakakker op het Schieblock aan het Hofplein.

Onder een laagje waar planten en bloemen groeien, is een badkuip gebouwd om het regenwater van hoosbuien op te vangen. Dat voorkomt plassen op straat. "Dit dak gaat de stad niet redden, maar als je dit concept groot uitrolt over de stad, dan kan het wel degelijk een heel groot effect hebben", zegt de bouwer van het slimme dak: Rob Steltenpöhl.

Het opgevangen regenwater wordt vervolgens gebruikt om de stad koel te houden tijdens tropische dagen en als voeding voor planten. De waterschappen Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland zijn enthousiast en willen deze manier van waterbergen breder inzetten.

Het slimme dak is officieel in gebruik genomen tijdens de opening van de Rotterdamse dakendagen. Tijdens de dakendagen zij het hele weekend zijn op meerdere plekken in de stad daken te bezichtigen.