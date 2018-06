Deel dit artikel:











Boek over stripblad Eppo gepresenteerd in Rortterdam Door de jaren heen is het blad weinig veranderd

In boekhandel Donner in Rotterdam is vrijdag een boek over stripblad Eppo gespresenteerd. Striptekenaar Martin Lodewijk, een van de oprichters van het blad, nam het boek in ontvangst.

Ger Apeldoorn tekende de geschiedenis op van het blad, dat in 1975 werd opgericht. Dat is een hele leeftijd, want waar vele andere stripbladen ten onder zijn gegaan, houdt Eppo nog steeds het hoofd boven water. "Er is nog steeds een publiek voor onze strips", zegt Marytin Lodewijk. "Op stripbeurzen kom ik mensen tegen die ik daar al dertig, veertig jaar geleden heb ontmoet. Kinderen die volwassen worden, blijven vaak toch stripboeken lezen." De helden uit het blad (Agent 327, Dirk Jan, Franka, Storm, Lucky Luke en ga zo maar door) zijn door de jaren heen weinig veranderd. "Wat wel verandert is de wereld om hen heen", zegt Lodewijk. "Waar vroeger in Agent 327 een telefooncel werd opgeblazen, heeft hij nu een mobiele telefoon." Voor de makers is er wel veel veranderd. Er hoeft niet meer midden in de nacht naar Groningen te worden gereden om een strip vlak voor de deadline bij de uitgever te brengen. "Alles gaat nu via de computer", zegt Lodewijk. "Het had ook iets avontuurlijks, die oude tijd, maar we krijgen er in de tijd van nu ook wel weer veel gemak voor terug."