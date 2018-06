Heinenoordtunnel in het weekend gesloten voor verkeer

Automobilisten kunnen dit weekend niet via de Heinenoordtunnel naar de Hoeksche Waard rijden. De tunnel op de A29 gaat vrijdagavond om 22:00 uur dicht voor werkzaamheden. Maandag om 05:00 uur gaat de tunnel weer open.

Rijkswaterstaat voert in mei en juni 2018 onderhoudswerkzaamheden uit op de snelweg A29 vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom. In sommige gevallen gaat het om een afsluiting van de noord-zuid tunnelbuis van de Heinenoordtunnel, andere keren alleen om een afsluiting van het weggedeelte tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 30 minuten. Het verkeer wordt (bij afsluiting van de tunnelbuis) omgeleid via de A15 en N57 of via de A16 en A17. In de andere gevallen wordt het verkeer vanaf de afrit Oud-Beijerland binnendoor omgeleid naar de toerit bij Numansdorp.

De afsluitingen vinden plaats op de volgende data:

Vrijdag 18 mei 22.00 uur – maandag 21 mei 05.00 uur

A29 Rotterdam - Bergen op Zoom. Het weggedeelte tussen Oud-Beijerland en Numansdorp is afgesloten in de richting van Bergen op Zoom. De Heinenoordtunnel is wél open, zie ook https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/provincie-zuid-holland-regulier-wegonderhoud/index.aspx. Verkeer dat de A29 over de Haringvlietbrug wil vervolgen: verlaat de A29 bij de afrit Oud-Beijerland, rijd binnendoor naar Numansdorp en ga daar de A29 weer op.

Vrijdag 25 mei 22.00 uur – maandag 28 mei 05.00 uur

A29 Rotterdam - Bergen op Zoom. Het weggedeelte tussen Oud-Beijerland en Numansdorp is afgesloten in de richting van Bergen op Zoom. De Heinenoordtunnel is wél open, zie ook https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/provincie-zuid-holland-regulier-wegonderhoud/index.aspx. Verkeer dat de A29 over de Haringvlietbrug wil vervolgen: verlaat de A29 bij de afrit Oud-Beijerland, rijd binnendoor naar Numansdorp en ga daar de A29 weer op.

Vrijdag 1 juni 22.00 uur tot maandag 4 juni 05.00 uur

A29 Rotterdam – Bergen op Zoom. De werkzaamheden vinden plaats tussen de aansluitingen (20) Barendrecht en (21) Oud-Beijerland (N217). De noord-zuid tunnelbuis van de Heinenoordtunnel is dus dicht. De Kiltunnel is dit weekend, van oost naar west, tolvrij. Afrit (20) Barendrecht is open voor verkeer. Zie ook https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/2018/05/a29-weekendafsluitingen-11-14-mei-en-1-4-juni-2018.aspx.