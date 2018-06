Hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in Rotterdamse haven daalt

De hoeveelheid cocaïne die in de Rotterdamse haven in beslag wordt genomen neemt af. In de haven van Antwerpen blijkt die juist toe te nemen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Tilburg en de Belgische universiteiten UGent en KULeuven.

Doel van het onderzoek was om te kijken of er tussen 2016 en 2018 een verschuiving was van de illegale drugsmarkt van Nederland naar België. De onderzoekers weten niet of de smokkelroutes definitief zijn veranderd, of dat dit tijdelijk is. Wel blijken criminelen uit Antwerpen bezig om meer zelf drugstransporten te regelen vanuit Zuid-Amerika.

Sinds Nederland drugshandel harder aanpakt, worden de Belgen steeds actiever op de drugsmarkt. Nederlandse en Belgische drugsbendes werkten al samen, maar de Belgen worden steeds professioneler en ontplooien vaker zelfstandig drugsgerelateerde activiteiten.

Bij de productie van drugs is niet zozeer sprake van een verschuiving, maar eerder van een uitbreiding, omdat de productiemarkt in Nederland niet afneemt, aldus de onderzoekers. In België zijn nu in bijna alle regio's illegale en steeds grotere wietplantages.

Kwekers hoeven hun spullen niet meer in Nederland te kopen, maar kunnen daarvoor nu ook terecht bij growshops in België en via internet. In de grensregio zijn vooral synthetische drugslaboratoria opgezet en is sprake van dumpingen met restafval.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Belgische gebruikers hun drugs steeds meer bestellen van illegale aanbieders in eigen land, of die bestellen via callcenters. Nederlandse drugskoeriers leveren het spul vervolgens aan huis. Dit is ontstaan nadat coffeeshops in Nederlandse grensgemeenten geen buitenlandse kopers meer mochten toelaten.