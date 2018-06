Deel dit artikel:











75 man versterking voor politie in Rotterdam De 75 nieuwe personeelsleden van de eenheid Rotterdam. Foto: Politie.nl

In de Rotterdamse Laurenskerk zijn vrijdag 75 nieuwe agenten en politiedeskundigen die de politie eenheid Rotterdam versterken beëdigd. In het bijzijn van enkele honderden familieleden, vrienden en collega’s, legden zij de eed of belofte af.

Het merendeel van de 75 nieuwe personeelsleden start als aspirant-hoofdagent en als politiekundige. Paauw zei tegen hen: “Jullie gaan het verschil maken op straat. Daar ben ik erg trots op en wens jullie veel succes de komende jaren.” De aspiranten gaan tijdens hun opleiding kennis en ervaring opdoen op de politieacademie en die toepassen in de praktijk.