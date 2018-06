Denk: 'Wij moeten fuseren met Nida'

De politieke partij Denk heeft in een artikel op zijn website een oproep gedaan aan de leden van de Rotterdamse partij Nida om zich uit te spreken voor een fusie met Denk.

Partijleider Tunahan Kuzu schrijft dat zijn parti j de afgelopen tijd veel leden en kiezers van Nida heeft gesproken. "In elk gesprek wordt de oproep herhaald om de krachten te bundelen en samen verder te gaan", schrijft Kuzu.

Daarom roept hij de leden en sympathisanten van Nida op om er bij het bestuur op aan te dringen een fusie met Denk mogelijk te maken. Denk heeft 4 zetels in de Rotterdamse gemeenteraad, Kuzu zit zelf (opnieuw) in de raad, hij haalde als lijstduwer genoeg voorkeursstemmen voor een zetel. Nida heeft 2 zetels.

De fractievoorzitter van Nida, Nourdin el Ouali,wil zaterdag niet inhoudelijk reageren op de oproep van Kuzu.

Samenwerking

In aanloop naar de de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam waren er gesprekken tussen Denk en Nida over samenwerking. Die mislukten.