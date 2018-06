Nog altijd miljoenencorruptie in Rotterdamse haven

Corruptie in de Rotterdamse haven is nog altijd wijdverbreid. Dat blijkt uit voor een groot drugsonderzoek afgeluisterde gesprekken, die door RTV Rijnmond en de NOS zijn ingezien.

Ondanks de arrestatie en vervolging van twee douaniers de afgelopen jaren, zijn er nog steeds collega's die tegen forse betaling criminelen helpen drugs het land in te voeren. Ook medewerkers van containerbedrijven worden omgekocht door drugscriminelen.

In april meldde het Openbaar Ministerie de aanhouding van acht verdachten die via de Rotterdamse haven op grote schaal drugs invoerden. Een van de verdachten is een medewerker van de belastingdienst.

Microfoontjes

De verdachten spraken geregeld af in hotels en restaurants en waanden zichzelf daar onbespied. Wat ze niet wisten, was dat de politie op deze ontmoetingsplaatsen microfoontjes had geplaatst zodat rechercheurs konden meeluisteren.

De verdachten hadden het in de afgeluisterde gesprekken verschillende keren over betalingen aan ’strepen’. Met een ‘streep’ wordt volgens de politie een medewerker van de douane bedoeld. Het gaat om forse bedragen: miljoenen, zo blijkt uit de gesprekken.

V1: Vier miljoen is echt een hoop geld…Vier miljoen.

V2: En dat verdient hij?

V1: Ja, dat is voor die tussenpersoon en de douanier.

Uit de gesprekken tussen de drugsverdachten valt op te maken dat er zeker drie douaniers ’plat’ (corrupt) zijn. Een van de douaniers zou een hoge functie hebben binnen de douane. Verder is er een douanier uit Schiedam en iemand die bij zijn voornaam wordt genoemd.

Omgekocht

Ook op de afdeling pre-arrival, de afdeling waar de onlangs veroordeelde corrupte douanier Gerrit G. werkte, worden nog steeds douaniers omgekocht door drugscriminelen. Dat valt op te maken uit de gesprekken tussen de criminelen. Op deze afdeling wordt bepaald welke containers er wel en niet gecontroleerd worden.

Corrupte douaniers werken soms voor verschillende criminele organisaties, blijkt ook uit de gesprekken. "Die streep in Rotterdam is van mij, Mo en nog een vriend", zegt een van de verdachten tijdens een afgeluisterd gesprek in het Carlton Hotel in Spijkenisse, eind maart.

ECT

De drugscriminelen hebben ook bij havenbedrijven ‘platte’ medewerkers. Een van de hoofdverdachten in het Dobrovic-onderzoek zou contact hebben met meerdere medewerkers van de Europe Container Terminals, onder wie een databeheerder van het containerbedrijf. Die laatste helpt met het plannen in welke container tassen met drugs kunnen worden geplaatst.

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of er strafrechtelijk onderzoek is gestart naar de douanemedewerkers. "We reageren in de regel nooit inhoudelijk op lopende onderzoeken", zegt een woordvoerster.