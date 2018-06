Bouwprojecten openen de deuren voor publiek

Bouwplaatsen houden zaterdag open huis. Tijdens de Dag van de Bouw kunnen mensen bij zo'n 130 bouwprojecten een kijkje nemen.

In onze regio doen elf projecten mee aan de open dag. Zo kan het publiek terecht bij boerderij De Thuishoeve in Poortugaal die gerestaureerd wordt en bij een villa in aanbouw aan de Mozartlaan in Rotterdam-Hillegersberg.

Ook kunnen ze kijken bij de aanleg van een diepzee- en binnenvaartkade in de haven van Rotterdam.

Fenixloods



Verder opent de Fenixloods op Katendrecht in Rotterdam de deuren. "De historische loodsen dateren van het einde van de negentiende eeuw en werden gebruikt als opslagloodsen van de Holland Amerika Lijn", zegt brancheorganisatie Bouwend Nederland.

"Destijds waren ze de grootste ter wereld. Nu maakt bouwbedrijf Heijmans er een multifunctioneel appartementencomplex van."

VR-bril



Tijdens de Dag van de Bouw worden veel aspecten van de bouwsector belicht. Waar doorgaans alleen bouwvakkers en aannemers op de bouwplaatsen mogen komen, mag nu iedereen erop.

Zo kunnen bezoekers terreinen bekijken vanuit een bouwkraan, tekst en uitleg krijgen bij grote projecten en zelfs een blik in de toekomst werpen met een VR-bril (virtual reality).

Alle bouwplaatsen waar het zaterdag open dag is, staan op deze website.