Wethouder wil verpauperde panden 2e Carnissestraat onteigenen

De bewoners van de 2e Carnissestraat in Rotterdam zijn het wachten zat. De gemeente besloot anderhalf jaar geleden zestien verpauperde en verzakte huizen op te kopen, slopen en nieuwbouw ervoor terug te plaatsen, maar inmiddels zijn pas zes woningen gekocht. Wethouder Robert Simons (Stedelijke ontwikkeling) grijpt nu in.

"Onze straat verpaupert doordat de aangekochte woningen al jaren zijn dichtgespijkerd, terwijl er in andere woningen sprake is van overbewoning", zegt een bewoner.

Volgend jaar moeten alle woningen zijn opgekocht door de gemeente en de zou de sloop beginnen, maar het opkopen gaat niet snel genoeg.

"Doordat een groot deel nog niet is opgekocht, kunnen huisjesmelkers ongestraft hun gang gaan. Dat zorgt voor verloedering. Die huizen worden uitgewoond", klaagt een bewoner.

"Het lijkt erop dat de gemeente het in de onderhandelingen zo scherp speelt dat ze sommige panden niet kunnen kopen. Dat zorgt ervoor dat het zo lang duurt."

Geschokt



Wethouder Simons reageert geschrokken op de verhalen. "Ik ben het met de bewoners eens dat dit veel te lang duurt", zegt de wethouder.

"Daarom ga ik op korte termijn een onteigeningsbesluit naar de gemeenteraad sturen, zodat we volgend jaar kunnen beginnen met de sloop en in 2020 met de nieuwbouw."

Particulier



Intussen is een van de huizen recent verkocht. Niet aan de gemeente Rotterdam, maar aan een investeerder.

"Het klopt dat dit huis door een particulier is gekocht", zegt Simons. "Er is hem wel verteld dat er een onteigeningsbesluit aankomt."

De wethouder ontkent dat de gemeente de onderhandelingen in gaat met een te laag bod. "Het is wel gemeenschapsgeld, dus we proberen het wel zo goedkoop mogelijk te kopen. Maar nu heeft het lang genoeg geduurd en gaan we onteigenen."

Naar verwachting beslist de gemeenteraad in het najaar over het onteigeningsvoorstel.

In het politiekprogramma op TV RijnmondPolitiek010is er uitgebreid aandacht voor dit onderwerp.