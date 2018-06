Deel dit artikel:











Grootste woonoppervlak in Westvoorne, kleinste in Alblasserdam Foto: Robin Utrecht (ANP)

In onze regio staan de grootste huizen in de gemeente Westvoorne. Daar is het gemiddelde woonoppervlak per persoon bijna 74 vierkante meter, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de gemeenten Binnenmaas en Korendijk is het gemiddelde woonoppervlak per persoon ook relatief groot. De gemiddelde Binnenmazer heeft ruim 66 vierkante meter tot zijn beschikking, terwijl Korendijkers een gemiddeld woonoppervlak hebben van bijna 64 vierkante meter per persoon. Kleinste oppervlak

In onze regio hebben de Alblasserdammers gemiddeld het kleinste woonoppervlak: bijna 52 vierkante meter per persoon. Ook Rotterdammers (bijna 54 vierkante meter), Maassluizers (ruim 54 vierkante meter) en Schiedammers (bijna 56 vierkante meter) zijn vrij klein behuisd. Renkum

Als buiten onze regio wordt gekeken, komen de Amsterdammers met gemiddeld bijna 49 vierkante meter per persoon er het bekaaidst vanaf. In de Gelderse gemeente Renkum is het gemiddelde woonoppervlak per persoon met bijna 150 vierkante meter het grootst.