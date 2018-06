In Rotterdam kun je het dak op!

Bezoekers aan Rotterdam kunnen dit weekend weer het dak op tijdens de Rotterdamse Dakendagen. Dit jaar is een recordaantal daken te bezoeken: 56 in totaal. Het evenement duurt drie dagen en beleefde vrijdag de eerste dag.

De Rotterdamse Dakendagen waren vorig jaar een succes. Tienduizenden mensen gingen het dak op om de stad vanaf grote hoogte te bekijken.

Lavendeltuin



Een van de plekken waar bezoekers heen kunnen, is de lavendeltuin op het dak van de Bijenkorf aan de Coolsingel. Meer dan 3 duizend paarse planten staan daar.

Ook het Luchtpark Hofbogen bij het oude station Hofplein wordt tijdens de Dakendagen officieel geopend.

Verder zijn de daken van onder meer het Groothandelsgebouw, de Lijnbaanflat, Las Palmas op de Kop van Zuid en het HAKA-gebouw aan de Vierhavensstraat te bezoeken.

Koordloper



Het meest spectaculaire op zaterdag was misschien wel de stunt van Yuri Rhodenborgh. De 23-jarige Rotterdammer liep om 12:00 uur op 130 meter hoogte tussen twee wolkenkrabbers over niets meer dan een koord.

De afstand tussen de wolkenkrabber tegenover het Centraal Station, waar hij eindigt, en de kantoorkolos First aan het Weena, is 150 meter. Volgens de organisatie van de Rotterdamse Dakendagen was de stunt het best te bekijken vanaf het Stationsplein met een verrekijker.

Kon je zelf niet naar het Stationsplein? Niet getreurd. RTV Rijnmond was er live bij. Bekijk hieronder de video waarin je ziet dat het Rhodenborgh lukt.



Schiedam



Ook in Schiedam is een dakenroute uitgezet. Daar kunnen bezoekers de molens De Kameel en De Nieuwe Palmboom beklimmen en een privédakterras bekijken. Daar zijn onder meer ginproeverijen.