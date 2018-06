Deel dit artikel:











Man zwaargewond bij auto-ongeluk in Hoek van Holland Foto: Wijkagent Arie Weeda

Een 31-jarige man uit 's-Gravenzande is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk in Hoek van Holland. Hij is er volgens de politie slecht aan toe.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de Haakweg. Het slachtoffer raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. De auto vloog daardoor uit de bocht en botste tegen een boom. De bestuurder zat bekneld. De brandweer moest eraan te pas komen om hem uit de auto te halen.