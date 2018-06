Commissie onderzoekt liefdesrelatie Rotterdamse hoofdofficier

Een commissie gaat onafhankelijk onderzoek doen naar de liefdesrelatie tussen een Rotterdamse topofficier en een andere hoofdofficier. Onder anderen Hans de Doelder, oud-hoogleraar van de Erasmus Universeit in Rotterdam, zit in de commissie.

Het team kijkt naar of de relatie tussen de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen en hoofdofficier Marianne Bloos tot spanningen heeft geleid binnen het Openbaar Ministerie (OM).

Recente publicaties in NRC over de affaire zijn de aanleiding voor het onderzoek. Volgens het OM wordt onder meer de besluitvorming onderzocht rond de benoeming van Van Nimwegen tot hoofdofficier van justitie in Rotterdam in 2014. De topofficier is inmiddels op non-actief gezet.

Naast Doelder zitten ook Tineke Cleiren (hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden) en Jan Watse Fokkens (voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad) in de onderzoekscommissie.