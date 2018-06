College Sliedrecht zo goed als rond

Sliedrecht heeft bijna een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeente meldt zaterdag dat de formatie in de afrondende fase zit.

“We koersen op besluitvorming in de raadsvergadering van 19 juni aanstaande”, zegt formateur Nico de Jager. Op dit moment worden de teksten van het akkoord afgerond.



De beoogd wethouders zijn Hans Tanis (SGP-ChristenUnie), Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht), Ton Spek (CDA) en Ben van der Plas (PvdA).

Na het vertrek van de VVD van de onderhandelingstafel begin mei, schoof de PvdA aan bij de gesprekken. “Daarna kwam het in een stroomversnelling. Eigenlijk hebben we in zo’n drie weken het hele proces doorlopen. Dat was flink doorwerken, maar het leverde ook veel energie op", zegt De Jager.

"De komende weken zetten we de punten nog op de i. Daarnaast maken we afspraken over de teamsamenstelling.”