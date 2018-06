Ineke Bwens vroeg ons via Facebook:

Ik ben op zoek naar de titel van een boek. Het hoofdpersonage is Brenda Vulsma en haar liefde Antoine. Dit was een van de lievelingsboeken van mijn mama. Een van de weinige dingen die ik heb gehouden, 11 jaar geleden toen ik ze verloor. Nu wil mijn dochter dit heel graag lezen maar het boek is in heel slechte staat. Heeft iemand nog een exemplaar?

