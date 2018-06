Waterpolodames verliezen de finale van de World League

De Rotterdamse bondscoach Arno Havenga is er met zijn waterpolodames niet in geslaagd de finale van de World League te winnen. Oranje verloor met 8-6 van de verenigde Staten.

In het Chinese Kunshan bood Oranje dapper weerstand tegen de regerend wereldkampioen. Na de eerste periode stond het zelfs met 2-1 voor en later in de wedstrijd kwam het team terug tot 6-6 na een 6-4 achterstand.

Toch waren het dus de Amerikaanse dames die aan het langste eind trokken. De zilveren medaille is voor Nederland het beste resultaat ooit in de historie van dit toernooi.