Amateurvoetbal: Spijkenisse degradeert uit de derde divisie

Spijkenisse is gedegradeerd uit de zaterdag derde divisie. Het team van Peter Wubben moest twee rondes overleven, maar struikelde in ronde één over het Zeeuwse Hoek.

Afgelopen dinsdag verloor Spijkenisse met 1-0 in Zeeland van de hoofdklasser waardoor er zaterdag thuis gewonnen moest worden. Dat lukte niet. Ondanks dat Spijkenisse met 1-0 en met 2-1 voorkwam, eindigde de wedstrijd in 2-2. Capelle

Het tevens tegen degradatie vechtende Capelle overleefde wel de eerste ronde. Nadat het elftal van Ron Timmer dinsdag in Rijssen met 1-4 won bij hoofdklasser Excelsior '31, kon het zich zaterdag een 1-2 nederlaag permitteren. Het tevens tegen degradatie vechtende Capelle overleefde wel de eerste ronde. Nadat het elftal van Ron Timmer dinsdag in Rijssen met 1-4 won bij hoofdklasser Excelsior '31, kon het zich zaterdag een 1-2 nederlaag permitteren. SteDoCo

De finalewedstrijd van Capelle om lijfsbehoud wordt een regioderby tegen SteDoCo. De ploeg uit Hoornaar rekende in een spectaculaire tweeluik af met Berkum na een lange strafschoppenserie. De finalewedstrijd van Capelle om lijfsbehoud wordt een regioderby tegen SteDoCo. De ploeg uit Hoornaar rekende in een spectaculaire tweeluik af met Berkum na een lange strafschoppenserie. SteDoCo en Berkum kwam dit seizoen beide in uit in een verschillende hoofdklassecompetitie. Dinsdag verloor SteDoCo de thuiswedstrijd met 1-2. Dat werd zaterdag rechtgezet in de uitwedstrijd waardoor er een verlenging volgde. Daarin scoorden beide ploegen weer en werden het strafschoppen omdat de Hoornaarse uitgoal niet meer dubbel telde. SteDoCo won de serie met 7-8. De wedstrijden tussen Caplle en SteDoCo om een plaats in de derde divisie worden dinsdag en zaterdag gespeeld. De verliezer krijgt nog een kans tegen de verliezer van de andere finale play-off. Dit omdat Jong FC Twente zich heeft teruggetrokken uit de derde divisie.