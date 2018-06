VIDEO: Stevige vechtpartij tijdens bekerfinale Feyenoord O19 - PSV

De wedstrijd waarin Feyenoord Onder 19 de beker won tegen kampioen PSV, werd ontsierd door een stevige vechtpartij. Vlak na de 2-1 van Feyenoord in de verlengingen sloegen de stoppen door bij enkele spelers.

Op de video is te zien hoe de situatie escaleerde. Vooral een wisselspeler van PSV ging volledig door het lint en gaf enkele rake tikken met de elleboog aan Feyenoord-verdediger Ian Smeulers. Eerder in de wedstrijd was er ook al een pittig opstootje.

De wedstrijd in Rotterdam werd na dit incident tijdelijk gestaakt. Na de afkoelpauze resteerden er nog vijf speelminuten waarin de voorsprong van Feyenoord Onder 19 niet meer in gevaar kwam.