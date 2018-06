Rotterdammer ontwaakt zwaargewond op brandtrap

Een 22-jarige Rotterdammer is zaterdagochtend zwaargewond gevonden op een brandtrap van de brandweerkazerne aan de Bosland in Rotterdam. De man lag op de eerste tussenverdieping van de trap en had meerdere botbreuken.

De politie meldt voor een raadsel te staan wat er precies is voorgevallen in de uren voor de vondst van de man. "Het enige wat duidelijk is, is dat de man rond 02:00 uur vannacht vanaf de McDonalds halverwege de Coolsingel richting Hofplein op de fiets is vertrokken. Vanmorgen kwam hij bij kennis op de brandtrap aan de Bosland", aldus de politie zaterdagmiddag.

Politiemensen proberen in kaart te brengen waar de Rotterdammer geweest is in de tussentijd. Ze zoeken getuigen en kijken bewakingscamera's uit in de omgeving.