Vrouw (24) gewond bij schietpartij in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel is zaterdag een 24-jarige vrouw gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde tegen het einde van de middag op een parkeerterrein van een voetbalvereniging aan de Capelseweg.

Het slachtoffer is in haar arm geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. De dader wist te ontkomen en is nog niet aangehouden.

Vrijwel gelijktijdig kwam bij de politie een melding binnen over een schietpartij op de Riederlaan in Rotterdam-Zuid. Het lijkt erop dat die niets te maken heeft met de schietpartij in Capelle, aldus de politie.