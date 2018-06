Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij in Rotterdam-Zuid Foto: MediaTV

Bij een schietpartij aan de Riederlaan in Rotterdam-Zuid is zaterdag iemand gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden. De schietpartij gebeurde aan het einde van de middag.

De traumahelikopter is ingevlogen om medische spoedhulp te verlenen aan het slachtoffer. Meer bijzonderheden ontbreken nog. Rond dezelfde tijd was er ook een schietpartij in Capelle aan den IJssel. Daar raakte een vrouw gewond. Het lijkt erop dat die niets te maken heeft met de schietpartij in Rotterdam-Zuid, aldus de politie.