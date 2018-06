Man doodgeschoten in Rotterdamse winkel

Bij een schietpartij in een winkel aan de Riederlaan in Rotterdam-Zuid is zaterdag een man om het leven gekomen. Hij werd geraakt door meerdere kogels.

De schietpartij gebeurde aan het einde van de middag in een slijterij, na een ruzie op straat. De traumahelikopter werd ingevlogen om medische spoedhulp te verlenen aan het slachtoffer. Dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.



Er is een verdachte aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In de slijterij was vaker geweld. In de afgelopen jaren was de winkel doelwit van meerdere overvallen.

Rond dezelfde tijd was er ook een schietpartij in Capelle aan den IJssel. Daar raakte een vrouw gewond op het parkeerterrein van een voetbalvereniging. Het lijkt erop dat die schietpartij niets te maken heeft met de schietpartij in Rotterdam-Zuid, aldus de politie.