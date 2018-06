Feyenoord neemt afscheid van Gerard Kerkum

Met een een herdenkingsdienst in het Maasgebouw heeft Feyenoord afscheid genomen het onlangs overleden club-icoon Gerard Kerkum (87). Met een erehaag langs De Kuip gaven vrienden, familie en oud-ploeggenoten hem een laatste groet.

In de anderhalf uur durende dienst waren er indrukwekkende speeches te horen van algemeen directeur Jan de Jong en vrienden en (oud)collega's van Kerkum.

Kerkum speelde van 1951 tot 1965 in het eerste elftal van Feyenoord. Hij was vele jaren aanvoerder en speelde uiteindelijk 349 competitiewedstrijden. Daarna bekleedde hij meerder bestuurlijke functies en was hij de afgelopen jaren actief als voorzitter van de Stichting Continuïteit (STICO).