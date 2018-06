Deel dit artikel:











Arrestatie na verkeersruzie in Rotterdam-Noord

In de Zwart Janstraat in Rotterdam-Noord is zaterdagavond een verkeersruzie uit de hand gelopen.

Getuigen zagen een van de partijen met een schroevendraaier steekbewegingen maken naar de ander, die in het bezit was van een vuurwapen en daarmee dreigde. De politie en de ambulance gingen gelijk met spoed naar de Zwart Jansstraat. Daar aangekomen bleek het uiteindelijk allemaal mee te vallen. Er raakte niemand gewond. Een persoon is volgens de politie aangehouden.