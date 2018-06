Medewerkster slijterij: ze renden de winkel in en schoten op elkaar

De fatale schietpartij zaterdag in een Rotterdamse slijterij is waarschijnlijk op video vastgelegd. In de winkel hangen bewakingscamera's, zegt een medewerkster van de winkel aan de Riederlaan tegen RTV Rijnmond.

Simone had tijdens de schietpartij geen dienst en werd na de schietpartij gevraagd om naar de winkel te komen. "Ik ben de enige die weet hoe je de beelden kunt uitkijken. Dus de politie vroeg mij of ik voor de zekerheid kon komen als ze zelf het systeem niet aan de praat zouden konden krijgen. Uiteindelijk was ik niet nodig."

Ze heeft gehoord dat de verdachte en het slachtoffer over een weer op elkaar schoten. "Wat ik heb begrepen van mijn collega is dat er een vechtpartij is geweest buiten en dat ze daarna de winkel in zijn gerend. Daar hebben ze op elkaar geschoten."

De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie kan niet bevestigen dat er over en weer is geschoten. De vermoedelijke dader is opgepakt.

Dikke huid

"Ik ben wel geschrokken, maar er zijn wel vaker dingen gebeurd, dus ik begin wel een beetje een dikkere huid te krijgen", zegt Simone."Mijn zusje heeft in een winkel gewerkt en die is een keer overvallen. Ik ben zelf een keer overvallen en twee maanden geleden ben ik hier in de buurt nog beroofd. Dus het is niet eerste eerste keer, zeg maar."