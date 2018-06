Ruim 71.000 bezoekers voor Dag van de Bouw

De Dag van de Bouw heeft zaterdag ruim 71.000 bezoekers getrokken. Bij de Dag van de Bouw waren 130 bouwplaatsen geopend voor het publiek.

Bezoekers konden onder meer terecht bij de Fenixloods op Katendrecht, boerderij De Thuishoeve in Poortugaal die gerestaureerd wordt en bij een villa in aanbouw aan de Mozartlaan in Rotterdam-Hillegersberg.

De populairste bouwplaatsen waren het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Groninger Forum in Groningen, het Stationsgebied in Driebergen en het Maankwartier in Heerlen.

De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland en andere bouworganisaties zoals Uneto-VNI, VNconstructeurs en Aannemersfederatie Nederland.