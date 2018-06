Deel dit artikel:











Computerstoring in IJssellandziekenhuis voorbij De oorzaak van de grote storing is nog niet bekend

De grote computerstoring in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel is verholpen. "De verloskamers zijn weer open en de spoedeisende hulp en operatiekamers worden stapsgewijs weer opgestart", meldt het ziekenhuis op de website.

Alle afspraken en operaties die voor maandag gepland staan, kunnen gewoon doorgaan, laat een woordvoerder weten. De ict-storing begon aan het begin van de nacht van zaterdag op zondag en zorgde er onder meer voor dat de digitale patiëntendossiers niet bekeken konden worden. Het ziekenhuis besloot geen operaties meer uit te voeren en de spoedeisende hulp te sluiten. Ook konden er een tijdlang geen baby's worden geboren. Ambulances moesten nieuwe patiënten onderbrengen in andere ziekenhuizen. Vijf personen werden vanuit het IJssellandziekenhuis overgebracht naar een andere locatie, omdat ze zondag wellicht een operatie nodig hadden. Er waren de hele dag meer medisch specialisten in het gebouw om de zorg zo goed mogelijk te waarborgen. Telefonisch bleef het Capelse ziekenhuis wel goed bereikbaar. De oorzaak van de computerstoring is nog niet bekend.