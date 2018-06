Deel dit artikel:











Mysterieuze gewonde op Parkkade Rotterdam Foto: AS Media

Bij de Maastunnel in Rotterdam hebben toezichthouders in de nacht van zaterdag op zondag een man met een forse hoofdwond gevonden. De man was in de war en kon niet aangeven wat er met hem was gebeurd. Mogelijk waren er drugs of alcohol in het spel.

Mensen in de omgeving vermoedden dat de man door een auto was aangereden. Ze zeiden een klap te hebben gehoord. Maar agenten hebben op de Parkkade geen sporen gevonden die daarop wijzen. Volgens een woordvoerder van de politie wordt een aanrijding echter niet uitgesloten. "En het kan ook nog zijn dat hij zelf ergens tegenaan gelopen is." De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen.