Surfles in Ouddorp voor kinderen met een beperking

Kinderen met Down, autisme of ADHD kunnen in Ouddorp leren golfsurfen tijdens het Surf Project. Het trotseren van de golven op een surfplank helpt deze kinderen niet alleen om fitter te worden. Ze bouwen ook aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.

“Wat ik zelf herken van het surfen is dat je even alles om je heen kan vergeten”, legt initiatiefneemster Suzanne van den Broek uit. “Je voelt je heerlijk vrij als je met een golf mee glijdt. Als je uit het water komt, denk je pas weer: oja deze wereld is er ook nog. En dat is voor deze kinderen heel erg prettig.”

Een-op-een begeleiding

Het Surf Project werkt samen met lokale surfscholen. In Ouddorp is dat de Surfkaravaan. Gecertificeerde instructeurs geven les en vrijwilligers begeleiden de kinderen een-op-een. Van den Broek: “Veiligheid is cruciaal. De kinderen zijn altijd met iemand in de zee en we kiezen daarom ook voor kleine groepjes.”

Er wordt niet alleen in Ouddorp gesurfd. Het Surf Project heeft nu vier locaties aan de Nederlandse kust. En dat mogen er best nog wat meer worden. “We zijn nog niet klaar. Het project moet voor alle kinderen in Nederland bereikbaar zijn, dat is het streven”, aldus de trotse initiatiefneemster.

Rustgevend

De 18-jarige Meander geniet zichtbaar van de surfles. Het lukt hem al goed om te staan op het bord. “Ik hou van de natuur en ik voel me er vrij. Daarom vind ik surfen zo leuk en rustgevend.” Na iedere gepakte golf wordt er volop gehighfived tussen Meander en zijn begeleider.

Ook Frouke en haar begeleider Remco Tuns hebben volop lol. “Frouke doet al voor het derde jaar mee en ze is dus ook al supergoed”, vertelt Remco met een grote glimlach. “Er zitten ook echt soms talentjes bij. Al gaat het natuurlijk vooral om het plezier. En vallen is ook helemaal niet erg. Een mooie wipe-out is ook wat waard!”