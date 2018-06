Deel dit artikel:











Radio Rijnmond Sport met voetbal, cricket en jubileum Excelsior Maassluis

Onder andere de nacompetitiewedstrijd VOC-BVC'12 is vanmiddag te beluisteren in de Radio Rijnmond Sport-uitzending. Daarnaast zijn we bij het jubileumtoernooi van Excelsior Maassluis en bij de cricketwedstrijd Quick Haag-Sparta.

Tijdens de uitzending wordt u uiteraard op de hoogte gehouden van het laatste sportnieuws. Bart Nolles presenteert de uitzending die om 14.00 begint en tot 17.00 duurt.