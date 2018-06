Bij Ard Assenberg werd darmkanker geconstateerd met uitzaaiingen op de longen. ‘Het is geen strijd, het is een loterij’.

Eén op de drie mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven kanker. Vroeg of laat krijgen we dus allemaal met deze ziekte te maken, of het nou als patiënt is, in onze directe omgeving of professioneel. In deze serie horen we hoe kanker – op verschillende manieren – een rol in ons leven speelt.